Eltern müssen zwischen Strafe und Gefahr wählen

Große Sorgen bereitet der tägliche Weg in die Schule zahlreichen Eltern, deren Kinder die Ganztagsvolksschule in der Langobardenstraße in der Donaustadt besuchen. Grund ist der gefährliche Weg über eine viel befahrene Kreuzung. Und diese kann nicht einmal vermieden werden, wenn die Sechs- bis Zehnjährigen mit dem Auto in die Schule gebracht werden.