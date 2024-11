ÖSV-Dame ehrlich: „Das hat dann alles verändert“

Katharina Liensberger ist mit dem Auftakt in die neue Ski-Weltcupsaison zufrieden. Die ÖSV-Athletin hatte in den vergangenen Jahren mit Rückschlägen zu kämpfen und freut sich nun wieder vorne mitzumischen. „Plötzlich ging alles wieder leicht. Das ist wunderschön“, so die 27-Jährige.