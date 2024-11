Ein Feiertag auch für Rot-Weiß-Rot

Nicht nur Red Bull mit Hauptsitz in Fuschl (das Team selbst ist in Milton Keynes beheimatet) durfte mit Max Verstappen dessen vierten WM-Titel feiern, auch der Wiener Toto Wolff hatte in der Casino-Hochburg in der Mojave-Wüste als Mercedes-Teamchef dank des ersten Doppelsieges durch George Russell und Lewis Hamilton (holte auf den Tag genau vor zehn Jahren seinen ersten WM-Titel mit den „Silberpfeilen“) seit Brasilien 2022 allen Grund, die Champagner-Korken knallen lassen.