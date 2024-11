Shiffrin: „Es hat so viel Energie gekostet!“

In der kommenden Woche hat Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Killington (Vermont) mit dem Riesentorlauf (Samstag) und Slalom (Sonntag) zwei Chancen, die Marke zu knacken. Den Siegrekord hat sie bereits länger inne. In der ewigen Bestenliste liegt Shiffrin bereits deutlich vor Ingemar Stenmark (86) und ihrer Landsfrau Lindsey Vonn (82), die trotz Knieprothese plant, in dieser Saison in den Zirkus zurückzukehren.