„Ich hab gemerkt, dass was nicht stimmt“

Als Nicole an jenem Morgen aufwachte, fühlte sich alles anders an. Ihr Kopf dröhnte, ihre Glieder waren schwer, und ihre Erinnerungen an den vergangenen Abend waren wie ausgelöscht. „Ich wusste sofort, dass etwas passiert sein musste“, erzählt die 28-Jährige mit zitternder Stimme. Was genau, konnte sie zunächst nicht sagen – nur, dass ihr Körper sich fremd und schmerzend anfühlte. Später sollte sich ihre schlimmste Befürchtung bestätigen: Sie war Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden, vermutlich unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen.