Kärntner Kaviar bestand „Bombentest“ in den USA

Alles begann schon in den 1970er-Jahren, als Vater Alfons und Mutter Erna das einstige Sägewerk der Familie in Tainach in ein Gasthaus verwandelten. „Unsere Eltern hatten damals bereits erfolgreich Forellen gezüchtet und verkauft, bevor sie 1972 schließlich auf die Idee kamen, selbst einen eigenen Forellenhof zu gründen und ins Gastgewerbe einzusteigen“, erzählen die Brüder Wolfgang und Michael Sicher, die mit den Fischen aufwuchsen und alles hautnah miterlebten. Dadurch entstand bei ihnen schon früh eine besondere Wertschätzung und ein tiefer Respekt gegenüber den Tieren.