Schreck! Rapid-Talent mit Trage abtransportiert

Drei Torvorlagen

Tambwe-Kasengele gilt als Leistungsträger und absolvierte in der laufenden Saison 12 Spiele für die zweite Mannschaft von Rapid. Der 20-Jährige glänzte dabei mit drei Torvorlagen. In der Saison 2021/22 feierte er sein Debüt in der Kampfmannschaft der Grün-Weißen, als er beim 2:1-Sieg gegen den WAC in der Schlussphase eingewechselt wurde.