Sechs Festnahmen: Polizei zerschlägt Schlepperring

Bei dem jüngsten internationalen Schlag gegen Schlepperkriminalität sind laut Innenministerium sechs Personen in Österreich festgenommen worden. Den Zugriffen und Hausdurchsuchungen am Mittwoch in Wien und Tirol waren mehr als zwei Jahre dauernde Ermittlungen in Zusammenarbeit mit weiteren europäischen Behörden vorausgegangen.