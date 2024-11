Dann wird Max Verstappen seine F1-Karriere beenden

Fokus auf Langstreckenrennen

Sein Fokus würde sich auf Langstreckenrennen verlagern, eines Tages möchte er an den 24-Stunden-Klassikern in Daytona und Le Mans teilnehmen. „Es ist nur schwierig, die Zeit dafür zu finden. Bei dem vollen Zeitplan in der Formel 1 ist das fast unmöglich, weil wir so spät in der Saison fertig werden. Sich richtig vorzubereiten, bevor man nach Daytona fährt, ist ziemlich unmöglich. Ich weiß, dass ich dorthin fahren und versuchen will, das Rennen zu gewinnen und wirklich konkurrenzfähig zu sein“, sagte Verstappen. „Das geht nur, wenn ich richtig teste und mich richtig gut vorbereite. Das ist im Moment noch nicht möglich, aber wer weiß? Vielleicht in ein paar Jahren. Dann bin ich immer noch jung und in der Lage, die Autos zu fahren.“