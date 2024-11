Siegesserie gerissen! Cleveland verliert in Boston

Das einzige bisher noch ungeschlagene Team der Saison verlor am Dienstag (Ortszeit) bei den Boston Celtics mit 117:120, es war die erste Niederlage für das Team aus Ohio nach 15 Siegen. 35 Punkte von Donovan Mitchell waren zu wenig für die „Cavs“, die es damit verpassten, als zweites Team der NBA-Geschichte mit 16 Siegen am Stück in die Saison zu starten.