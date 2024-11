Weltmeister soll nun Genua vor Abstieg retten

Der Klub des österreichischen Ersatztorhüters Franz Stolz befindet sich in der Serie A nach zehn Punkten aus zwölf Spielen auf Rang 17 und damit im Abstiegskampf. Gilardino, mit Italien 2006 als Spieler Weltmeister, war seit Juli 2022 Trainer in Genua und schaffte in seiner ersten Saison den Aufstieg.