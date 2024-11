Das Lachen auf den Lippen, das Aussterben im Kopf

„Das müsst ihr kosten“, „na, wie schmeckt´s?“, „ist´s eh gut?“ – Herbert Klaghofer nimmt mit seiner fürsorglichen, aber bestimmenden Art den kleinen Laden in der Rankgasse im 16. Wiener Gemeindebezirk in Beschlag. Er verkörpert den traditionsbewussten Fleischermeister mit Weitblick, der in den letzten Jahren vom Aussterben bedroht ist. Warum? „Dafür gibt es viele Gründe.“