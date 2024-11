Ampflwang schenkt Zell sieben Stück im Derby ein

Gastgeber Zell am Pettenfirst wurde im Hausruck-Derby vom Favoriten aus Ampflwang mit 7:0 ordentlich zerlegt. Während die Zeller nach vielen Jahren als Platzmieter in Ungenach von einem eigenen Fußballstadion träumen, wünschen sich die Ampflwanger den Aufstieg in die nächsthöhere Liga.