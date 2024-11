Formel-1-Aus: So emotional reagiert Schumacher

„Die Reise geht weiter ...“

Nun hat er erstmals auf sein Aus in der Formel 1 reagiert und sich in seiner Insta-Story an seine Fans gewandt. „Das Leben läuft nicht immer wie geplant und Rückschläge können schwer zu verkraften sein“, schrieb der ehemalige Haas-Pilot. „Aber jede Herausforderung bietet auch die Chance, weiterzulernen, zu wachsen und stärker zurückzukehren. Die Reise geht weiter und ich setze sie entschlossen fort“, so Mick Schumacher, der es nicht versäumt, sich bei seinen zahlreichen Fans für die Unterstützung zu bedanken. „Das bedeutet die Welt für mich“, betonte er.