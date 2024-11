Chemie-Nobelpreis: Science Fiction – ohne Fiction

Nach der Preisüberreichung erscheinen Berichte in den Medien. Verstehen tut man kaum etwas, das liegt nicht immer an den Kollegen, die Chemie und Physik schon im Gymnasium abgewählt haben; sondern an den Sachen selbst. Die Zeit, als ein Gebildeter alles verstehen konnte – im Prinzip wenigstens – sind lang vorbei.