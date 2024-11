„Den Titel gewinnst du nur als Mannschaft!“

Bereit zum totalen Eishockey-Wahnsinn! Von der Teampause bis Weihnachten erwarten die 99ers 15 (!) Partien. Freitagabend startete die Truppe von Harry Lange mit einem starken 5:2 bei Asiago erfolgreich in die Italien-Tour. Nummer zwei steigt am Samstag (19.45 Uhr) in Bruneck gegen Pustertal. Teamstürmer Paul Huber erwartet gegen die Südtiroler, gegen die letzte Saison drei von vier Duellen verloren wurden, eine knallharte Aufgabe: „Wir müssen aggressiv spielen, in unserem System bleiben und zu hundert Prozent bereit ein – denn das ist eine Supermannschaft.“