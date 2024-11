Doppel-Premiere im „heißen“ Italien

Auf zum „Gruselgegner“! Sehr professionell gingen die 99ers am Donnerstag den „Roadtrip“ nach Italien an, wo’s Freitag in Asiago und Samstag bei Pustertal (jeweils 19.45 Uhr) zur Doppelschicht binnen 24 Stunden kommt. „Das ist neu für uns, deshalb übernachten wir sogar zweimal in Asiago“, war Lukas Haudum etwas überrascht, „das war in meiner KAC-Zeit nicht üblich.“