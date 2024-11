Kann man den eigenen Handyterror abstellen?

Ich gebe zu, ich bin einer von denen. Kaum stehe ich an einer Bushaltestelle oder in einer Personenschlange oder sitze in einem Wartesessel, mache ich es wie alle anderen: Ich greife zu meinem Handy. Nicht etwa, weil ich darauf eine dringende Nachricht erwarte oder einen wichtigen Anruf verpasst haben könnte. Und auch nicht, weil ich dringend eine Nachricht absetzen sollte. Sondern: um mir die Zeit zu vertreiben. Und was ich anschließend an Informationen zu mir nehme, das ist intellektuelles Fast Food der übelsten Sorte.