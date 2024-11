LIVE ab 16 Uhr: Siegt Österreich in Kasachstan?

Strapaziöses Auswärtsspiel

Die lange Reise in die Zwei-Millionen-Stadt soll keine Ausrede sein. Mittwoch 13.30 Uhr hob das Team per Chartermaschine aus Wien ab, planmäßig sollte man zehn Minuten vor Mitternacht Ortszeit in Almaty ankommen. Die Uhren werden nicht umgestellt, die Österreicher leben quasi in der mitteleuropäischen Zeitzone weiter. „Es wird darum gehen, in unserer Zeit zu bleiben, um den Körper nicht außer Kontrolle zu bringen“, meinte Offensivmann Christoph Baumgartner.