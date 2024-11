Aliyev: Gasvorkommen „ist Geschenk Gottes“

Zudem müssten sie Geld in die Hand nehmen, um entstandene Verluste und Schäden abzufedern. Über die Finanzierung von Klimaschutz und das Anpassen in ärmeren Ländern wird in Baku jetzt auf der zweiwöchigen UNO-Weltklimakonferenz verhandelt. „Klimagelder sind keine Almosen, sie sind ein Investment. Klimaschutz ist keine Option, es ist eine Pflicht. Die Uhr tickt“, betonte Guterres.