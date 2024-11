Bitter! Raimann verletzt sich bei Comeback am Knie

Neunter Sieg in Serie für Chiefs

Die Kansas City Chiefs gewannen dank eines geblockten Field Goals in der Schlusssekunde auch ihr neuntes Spiel. Der Super-Bowl-Champion besiegte die Denver Broncos 16:14. Eine Sekunde vor Schluss blockte Michael Danna einen Field-Goal-Versuch von Broncos-Kicker Wil Lutz aus 35 Yards, der die erste Niederlage der Chiefs in diesem Jahr besiegelt hätte.