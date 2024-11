Im Käfig fliegen Fetzen: UFC-Pionier gibt Tipps!

„Ihre“ Veranstaltung ist die CFS freilich nicht. Doch die Hauptkämpfe laufen dank eines eingefädelten Deals der Ettl-Brüder seit Jahren im UFC Fightpass, der hauseigenen Streaming-Plattform. So hatte sich die Welt-Organisation direkt von Grads Fähigkeiten überzeugen können, ehe sie den Federgewichtler zur Contender Series nach Las Vegas einlud. 2023 noch in einer höheren Gewichtsklasse gescheitert, gelang heuer mit einem Split-Decision-Sieg über den Texaner Mike Aswell der Sprung in den MMA-Olymp. Das war für den Vollblut-Athleten die Verwirklichung eines lang gehegten Traumes – und trotzdem nur ein Zwischenschritt ...