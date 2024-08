Nach Käfig-Coup: „So schaffte ich es in die UFC!“

Er kam, sah und siegte! Bogdan Grad ist am Ziel seiner Träume, schnappte sich mit einem Sieg bei der Contender Series in Las Vegas einen Vertrag in der UFC, der stärksten Käfig-Liga der Welt. Krone+ sprach mit dem Grazer über die Nacht der Nächte, Botox, die nächsten Schritte, ein genussvolles Leben und seine Tipps für den „idealen“ Karriereweg.