Stabil! In der WAC-Zentrale stehen vier „Bäume“

Das Team der Stunde kommt ins Lavanttal! Der WAC empfängt am heutigen Samstag in der Bundesliga Austria Wien, das bei vier Siegen in Folge hält. Stoppen will man den Veilchen-Express mit Zweikampfstärke und Herz. Trainer Didi Kühbauer könnte dabei erneut auf die zuletzt erfolgreiche Dreierkette zurückgreifen.