WAC-Wirbler wurde einst bei der Austria abserviert

Angelo überzeugte im Probetraining

Über den FAC, Angelo wuchs in Floridsdorf auf, ging’s dann in die AKA der Admira. Für die er 2021 unter Klaus Schmidt in der Bundesliga debütierte, dann unter Andi Herzog weitere Einsätze feierte. Im Sommer signierte Gattermayer – über Mannheim (3. Liga/D) und Zweitligist Amstetten – dann nach einem Probetraining beim WAC. Wo er am Samstag (17) im Lavanttal wieder auf seine Ex-Veilchen trifft.