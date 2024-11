WAC-Co-Trainer sorgte für Wirbel im Spielertunnel

So war WAC-Co-Trainer Manni Nastl – wohl aufgebracht wegen der strittigen Elferpfiffe – nicht mehr zu bremsen. Der Betreuer kriegte sich mit Linienrichter Amar Rekik in die Haare, stand mit diesem gar Kopf an Kopf. Referee Arnes Talic griff schlichtend ein, wollte den Vorfall aber nicht kommentieren. Bei der Bundesliga ist dazu noch keine Meldung eingelangt.