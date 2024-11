Zwei Anzeigen! WAC hat nun schon drei „Angeklagte“

Strafsenat tagt am Donnerstag

Und jetzt kassierten Didis „Einser-Co“ Manni Nastl sowie auch Goalietrainer Mario Krassnitzer eine Anzeige – die Talic am Dienstag bei der Bundesliga einbrachte. Weil Nastl bekanntlich mit Linienrichter Amar Rekik Kopf an Kopf im Spielertunnel aneinandergeriet, aber auch Krassnitzer involviert war. Der Strafsenat tagt gleich am morgigen Donnerstag um 17 Uhr. Ob Didi Kühbauer gleich ein Trio fehlt, bleibt aber abzuwarten.