Trump-Erfolg: Wirbel um Aussagen von Kult-Trainer

Schmidt erklärte gegenüber RTL, dass der Ausgang der US-Wahl für ihn keineswegs überraschend war. „Ich glaube, in Deutschland und in der ganzen Welt wünscht man sich irgendwas. Aber das ist nicht ‘Wünsch dir was‘! Die Menschen haben Sorgen, die Menschen haben Ängste, die Menschen stehen für was und entscheiden sich dann“, beginnt der Kult-Trainer seine Argumentation.