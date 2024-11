Wie entsteht eigentlich Schwerhörigkeit?

Dr. Stefan Edlinger, HNO-Facharzt, Medizin am Markt Ärztezentrum in Wien: Die Altersschwerhörigkeit Ihrer Schwiegermutter ist eine häufige Form der Hörminderung, die oft mit dem Alterungsprozess einhergeht. Sie entsteht durch schrittweise Veränderungen im Innenohr, besonders an den Haarzellen, die hohe Frequenzen in elektrische Signale umwandeln. Im Laufe der Jahre können diese Strukturen durch genetische Faktoren, aber auch durch äußere Einflüsse wie Lärm oder bestimmte Medikamente geschädigt werden.