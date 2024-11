Rapid: Krankl, Schaub und Sheriffs Sternstunde

So wie Österreich in neun Duellen einmal 2003 unter Teamchef Hans Krankl beim 0:1 in der EM-Quali. Vor 14 Monaten schlitterte Rangnicks ÖFB-Team mit dem Test-1:1 in Linz aber auch nur knapp an einer Blamage vorbei. Da war mit Mihail Platica immerhin ein Petrocub-Spieler im Einsatz.