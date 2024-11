LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid trifft auf CS Petrocub

Der SK Rapid peilt heute die Fortsetzung seines Erfolglaufs auf internationalem Parkett an! Die Hütteldorfer gewannen ihre ersten beiden Partien in der Liga-Phase der Conference League, nun soll in Chisinau gegen den moldauischen Double-Gewinner Petrocub Hincesti der dritte Streich folgen. Bei weiteren drei Punkten hätte man den Einzug in die K.-o.-Phase fixiert und sich gute Chancen verschafft, erst im Achtelfinale einsteigen zu müssen.