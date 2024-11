Korruption? Razzia bei Frankreichs Liga-Verband

CVC hatte im Jahr 2022 für rund 1,5 Milliarden Euro 13 Prozent der Anteile der neu gegründeten Tochtergesellschaft des LFP gekauft – im Gegenzug fließen gemäß des Verkaufsvertrags 13 Prozent der Vermarktungserlöse an den Investor. Zwei Jahre nach dem vieldiskutierten Einstieg des Investors verkaufte die Ligue 1 in diesem Sommer ihre TV-Rechte ab der kommenden Saison an den Streamingdienst DAZN und den katarischen Sender beIN Sports.