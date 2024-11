Norris schimpft: „Dumme Regel“ half Verstappen

Der Rennverlauf in Interlagos spielte Max Verstappen in die Karten. Nach einem Crash von Williams-Pilot Franco Colapinto konnte er dank einer unerwarteten Roten Flagge einen Reifenwechsel ohne Zeitverlust durchführen. „Max Verstappen hat von einer dummen Regel profitiert, die keiner will. Ich finde, wir haben nichts falsch gemacht, es ist mir egal, was die Leute dazu sagen“, ärgerte sich Norris.