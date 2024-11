Messer-Mann (38) schlug Polizistin ins Gesicht

Sofort auf Polizisten losgegangen

Der Anblick der herbeigeeilten Uniformierten besänftigte den Bewaffneten nicht. Im Gegenteil! Er griff die Polizisten sofort an. Einer Polizistin schlug er mit der Faust ins Gesicht, einen weiteren Beamten verletzte er am Knie. Selbst der Einsatz von Pfefferspray beeindruckte den 38-Jährigen nicht. Erst nachdem Verstärkung gerufen wurde, gelang es den Angreifer zu überwältigen. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Drogen sichergestellt.