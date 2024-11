Schwarz-Weiß Bregenz verpasst Sprung auf Platz 2!

Die Vorarlberger kamen am Samstag bei Rapid II zu einem 1:1 (1:1) und liegen fünf Zähler hinter Spitzenreiter Admira und punktegleich mit der SV Ried auf Rang 3. Die Admira hatte am Freitag den Schlager gegen Ried 1:0 gewonnen. Kapfenberg könnte mit einem Heimsieg in der Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) gegen die Vienna an den Riedern vorbeiziehen.