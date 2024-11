Katastrophe in Spanien: Fahrer drohten mit Streik

Nun wird fieberhaft nach einer Alternative gesucht. Als möglicher Ersatzort gilt aktuell Jerez. Das Event in Malaysia, wo am Samstag (ab 8.00 Uhr in der Früh, live bei ServusTV) der Sprint stattfindet und am Sonntag das Rennen, war gestern jedenfalls nur eine Randnotiz. Und das, obwohl bereits die Titelentscheidung zwischen Jorge Martín und Pecco Bagnaia fallen könnte.