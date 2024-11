Offiziell! Amorim neuer Manchester-United-Trainer

In dieser Zeit führt Amorim seine Arbeit bei Sporting noch weiter. Der Leader in Portugal (9 Spiele, 9 Siege) bestreitet bis am 10. November Ligaspiele gegen Estrela Amadora und Braga und empfängt in der Champions League Manchester City. Danach folgen in der Liga drei Wochen keine Spiele mehr. So verbleibt auch Sporting Zeit, die Nachfolge von Amorim zu klären.