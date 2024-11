Wie spricht man eigentlich über den Tod?

Wie fängt man es am besten an?

„Hören Sie genau hin, ob die betroffene Person vielleicht schon von sich aus Hinweise gibt, etwa ,wenn ich dann einmal nicht mehr bin‘, sagt. Das könnte darauf hindeuten, dass es einen Gesprächsbedarf gibt. Darauf mit sanfter Nachfrage zu antworten, was gemeint ist, welche Sorgen die Person plagen, signalisiert: ,Ich lasse dich nicht allein und bin für dich da‘“, rät Dr. Gabriele Traun-Vogt, Psychoonkologin, Psychotherapeutin und Klinische Psychologin aus Wien auf selpers.com.