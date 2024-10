Nur Ersatz – jetzt spricht der Sturm-Kapitän!

„Hierli“ hat gewusst, was ihn erwartet. Die sportliche Führung hatte ihm vor seiner Vertragsverlängerung im Frühjahr reinen Wein eingeschenkt, keine üppigen Einsatzzeiten in Aussicht gestellt. Der Klub weiß wiederum, was er am Vorzeigeprofi hat. Abseits des Platzes gibt Hierländer auch ohne Stammplatz die Richtung vor.