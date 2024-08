Sturm-Kapitän macht Schnulzenkönigin Konkurrenz

„Doublesieger, Doublesieger!“ So hallte es am 19. Mai aus Tausenden Kehlen durch ganz Graz! Schnee von gestern. Stefan Hierländer und seine Mannen haben sich nach dem Double schon neue Ziele mit Sturm gesteckt. Der Kapitän genoss lange die „Hängematte des Erfolges“ und freut sich jetzt auf ein königliches Heimspiel in Klagenfurt.