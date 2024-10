UN-Chef protestiert in Brief gegen UNRWA-Verbot

UN-Generalsekretär António Guterres hat am Dienstag in einem Brief an den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu gegen das Arbeitsverbot für das Palästinenserhilfswerk UNRWA in Israel protestiert. Auch die Vetomächte der Vereinten Nationen haben das vom israelischen Parlament beschlossene Arbeitsverbot in seltener Einigkeit kritisiert.