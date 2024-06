UNRWA beklagt „Versagen der Menschlichkeit“

Das „katastrophale Ausmaß“ des Hungers, an dem dort knapp zwei Millionen Menschen leiden, sei das Ergebnis menschlichen Handelns, sagte Lazzarini am Montag vor dem Aufsichtsgremium seiner Organisation. „Kinder sterben an Unterernährung und Dehydrierung, während Lebensmittel und sauberes Wasser in Lastwagen warten.“ Zudem habe der Zusammenbruch der zivilen Ordnung zu „hemmungslosen Plünderungen“ und Schmuggel geführt. Lazzarini rief dazu auf, die „entscheidende Rolle“ des UNRWA zu schützen. Es müsse seine Arbeit fortsetzen können, bis eine politische Lösung in Sicht sei.