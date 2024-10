Ein Hoppala von 2021 ist im Cup Warnung genug!

Vorsicht, Falle! Niederlagen im ÖFB-Cup kennt man bei Doublesieger Sturm seit langem nur noch vom Hörensagen – seit drei Jahren gab’s für die Ilzer-Truppe ausschließlich Siege: Nach zwei Pokal-Triumphen in Folge und zwölf Siegen am Stück sollte beim Achtelfinal-Heimspiel heute in der Merkur Arena (20.30 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz eigentlich nichts schiefgehen. Doch Vorsicht: Der letzte Cup-Fehltritt passierte vor drei Jahren ausgerechnet in einem Achtelfinale gegen ein Team aus Oberösterreich!