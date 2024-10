„Für euch Affen nicht!“ Ex-Weltmeister angefressen

Mittlerweile hat Eisenbichler die Lust auf Skispringen wiedergefunden und freut sich in der neuen Saison anzugreifen. Auch eine Teilnahme am Auftakt der neuen Weltcup-Saison in Lillehammer, am 23. November, ist durchaus möglich. „Was letztes Jahr war, war letztes Jahr. Man kann auch viel daraus lernen. Ich bin ruhiger geworden, entspannter und lasse mich nicht mehr so schnell aufregen“, gibt sich Eisenbichler kämpferisch.