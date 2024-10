Welche Hilfe gibt es bei „Schiefhals“?

Bei mehr als 70 Prozent der Patienten mit zervikaler Dystonie lindern Injektionen von Botulinumtoxin A in die betroffenen Muskeln die schmerzhaften Verkrampfungen über ein bis vier Monate und ermöglichen es, den Kopf wieder in eine normalere Position zu bringen. In besonders hartnäckigen Fällen kann auch eine tiefe Hirnstimulation (DBS) hilfreich sein.