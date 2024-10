Barcelonas Lehrstunde glich einem „Exorzismus“

Raphinha in Überform

In diesen „Genuss“ kamen auch die Bayern. Genauer gesagt, schwer unter die Räder. Im Olympiastadion kassierte der deutsche Rekordmeister eine Abreibung oberster Güte, hatte beim 1:4 nichts zu melden. „Hergespielt“ wurden die Münchner von einem glänzend aufgelegten spanischen Tabellenführer, mit Kapitän Raphinha als Antreiber, Lenker und alles überragendem Akteur auf dem Feld. Der Brasilianer präsentierte sich einmal mehr in Überform, schoss die Bayern mit einem Dreierpack quasi im Alleingang ab.