Zeitreise: Als Wien tatsächlich „am Sand“ war

Sonne, Palmen und ein feiner Sandstrand. Wenn Nebelschwaden, Niesel und Novembergrau das Land in farblose Fadesse hüllen, entfliehen viele dieser meteorologischen Tristesse mit Reisen an einen fernen Sonnenstrand. Doch auch eine Zeitreise in die geologische Vergangenheit Wiens bringt ein ungeahntes Farbenspektrum in den grauen Alltag: Denn im zeitgeschichtlichen Miozän – also vor 14 bis 20 Millionen Jahren – lag der Wiener Raum in einem tropischen Meer.