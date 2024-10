„Da ging nichts mehr!“ Mercedes-Frust bei Wolff

Das Rennwochenende schien eigentlich unter einem guten Stern zu stehen, als Mercedes am Freitag in Austin antrat, doch es endete in einem sportlichen Desaster. „Wir müssen für uns herausfinden, warum wir ein Auto haben, das am Freitag klar am schnellsten ist“, so Wolff und weiter: „Im Sprint am Samstag und vor allem im darauffolgenden Qualifying hattn wird aber nicht mehr viel zu melden. Da ging nichts mehr“.