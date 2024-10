Warum Dominic Thiem ein Comeback klar ausschließt

Thiems Tenniskarriere endet bei seinem Heimturnier in Wien. Dort, wo seine eindrucksvolle Karriere mit dem Duell gegen Altmeister Thomas Muster im Alter von 18 Jahren so richtig Fahrt aufnahm. Am Dienstagabend zog er vor 9.800 Fans in der Wiener Stadthalle gegen den favorisierten Italiener Luciano Darderi (ATP-42.) in seinem Erstrundenmatch den Kürzeren. Thiem verabschiedete sich mit einer im ersten Satz sehr guten Leistung, vergab da im Tiebreak einen Satzball und verlor nach 1:32 Stunden mit 6:7(6), 2:6. „Es war heute wie die letzten Jahre unglaublich schön zu spielen“, bedankte sich Thiem in Richtung Fans. „Ich habe versucht, dass ich gut spiele und habe auch ein paar Prozent rausgekitzelt im ersten Satz. Natürlich wollte ich dem Publikum noch einmal ein gutes Match bieten. Das ist mir im ersten Satz teilweise echt gut gelungen.“