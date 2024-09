Souveräner Sieg auch im zweiten Testspiel

Mit dem zweiten Sieg in der Ära von Teamchefin Monique Tijsterman tankten Sonja Frey und Co. im Hinblick auf die Ende November startende Heim-EM weiteres Selbstvertrauen. Im Gegensatz zum Vortag zeigte Österreich in der ersten Hälfte mit Ausnahme einer kurzen Phase eine konsistente Leistung, schon das 8:2 nach zehn Minuten war ein klarer Fingerzeig für den Rest der Partie. Nordmazedonien, so wie Österreich bei der kommenden EM vertreten, kam noch einmal bis auf vier Tore heran (11:7/21.), hatte ansonsten keinen Auftrag mehr. Die Gastgeberinnen blieben konzentriert und bauten den Vorsprung bis zum Ende auf durchaus beeindruckende 13 Tore aus.